البنك الأهلي: نعمل على تحويل كروت مرتبات 2 مليون موظف لبطاقات "ميزة" (حوار)

البنك الأهلي يعتزم إطلاق خدمة "الموبايل بنكنج" الشهر المقبل

علاء فاروق: البنك الأهلي يستهدف إطلاق 21 فرعا إلكترونيا العام الجاري

حوار - منال المصري:

قال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، إن من المقرر أن يطلق البنك خدمة "الموبايل بنكنج" الشهر المقبل، كما يعمل على تحويل كروت مرتبات نحو 2 مليون موظف حكومي إلى كروت ميزة الجديدة، بالتعاون مع وزارة المالية، والبنك المركزي.

وأضاف فاروق، خلال حوار مع مصراوي، أن البنك الأهلي يستهدف إطلاق 21 فرعا إلكترونيا جديدا خلال العام المالي الجاري منها فرعين خلال الشهر المقبل، وذلك مقابل 4 فروع إلكترونية للبنك حاليا.

وأشار إلى أن البنك وزع أكثر من 2.7 مليون كارت من الكروت مدفوعة مقدما من ماستر كارد وفيزا تم توزيعها على طلبة الجامعات والفروع، كما تم إصدار 750 ألف كارت على مستوى الفروع والجامعات لتوزيعها على الطلاب وعملاء البنك أو من غير عملائه مجانا.

وإلى نص الحوار:

- ما دور البنك الأهلي في مجال المدفوعات الإلكترونية للحد من تداول الكاش؟

يعمل البنك علي التوسع في إطلاق منتجات إلكترونية متعددة لتحقيق استراتيجية البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات في ميكنة المدفوعات، ونشر الشمول المالي، وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي، من خلال منتجات مختلفة منها إطلاق محفظة "فون كاش"، ومحفظة "فلوس" من اتصالات.

ويهدف البنك من خلال هذه المنتجات تقديم خدمات عديدة للعملاء بطريقة مميكنة مثل تسديد فواتير الخدمات، وحجز تذاكر الطيران أو الرحلات، أو تسديد مدفوعاتهم اليومية، أو دفع تبرعات، أو تحويل أموال، طبقا للمعايير المحددة بشكل مبسط وأسرع أسهل.

وبلغ عدد العملاء في محفظة "فون كاش" 1.6 مليون عميل، وتتراوح نسبة المحافظ النشطة بين 17 و18% من إجمالي المحافظ الإلكترونية، وهي أعلى نسبة على مستوى الجهاز المصرفي.

وبدأ البنك في تنفيذ خطة جديدة لنشر ثقافة الشمول المالي عبر ميكنة المصروفات الدراسية لطلبة الجامعات، وتعاقد البنك مع بين 26 و27 جامعة لميكنة مصروفات الطلبة على مستوى الجمهورية من خلال البطاقات المدفوعة مقدما، حيث يخصص موظفين من شباب البنك لمخاطبة طلاب الجامعات بشأن آليات وطرق استخدام البطاقات.

كما أطلق البنك كارت ميزة أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية من شهر يناير الماضي، وتم إصدار 750 ألف كارت على مستوى الفروع والجامعات لتوزيعها على الطلاب وعملاء البنك أو من غير عملائه مجانا.

ووزع البنك أكثر من 2.7 مليون كارت من الكروت مدفوعة مقدما من ماستر كارد وفيزا تم توزيعها على طلبة الجامعات والفروع، وخاصة في القرى بمناطق الصعيد، والدلتا، والوجه البحري.

- ما خطة البنك الأهلي في نشر ثقافة الشمول المالي وجذب عملاء جدد؟

يقدم البنك منتجات مصرفية مختلفة تخاطب كافة شرائح المجتمع بمصاريف إدارية طفيفة، أو بدون مصاريف إدارية مثل بطاقة ميزة المدفوعة مقدما.

وطرح البنك حساب "توفير المستقبل" الذي تم تخصيصه ضمن منتجات الشمول المالي، ويتم فتحه من أول 500 جنيه كحد أدنى، ويتميز بتوفير تغطية تأمينية على العملاء ضد الحوادث بقيمة تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف جنيه دون تحمل العميل أي قسط من أقساط التأمين، بجانب صرف فائدة مميزة على الحساب حسب حجم الشريحة.

كما نعمل حاليا على تطوير وإصدار منتجات جديدة للشمول المالي المختلفة مثل البطاقات بكافة أنواعها، ومن المقرر إطلاق "الموبايل بنكنج" الشهر المقبل.

ويعمل البنك أيضا على تسهيل الخدمة المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة للتوسع في الشمول المالي، من خلال تخصيص أماكن في بعض الفروع لتسهيل خروجهم ودخولهم، وتصميم ماكينات صراف آلي تتماشى مع ذوي الهمم، فضلا عن تخصيص موظفين يجيدون التعامل مع ذوي الحالات الخاصة لتقديم الخدمة المصرفية.

- ما هي خطة البنك لإطلاق فروع إلكترونية جديدة؟

يستهدف البنك الوصول بعدد الفروع الإلكتروني له إلى 25 فرعا إلكترونيا جديدا خلال العام المالي الجاري، مقابل 4 فروع إلكترونية حاليا، مع التركيز على نشر هذه الفروع خارج القاهرة والجيزة وخاصة في محافظات الصعيد، ونعتزم إطلاق فرعين إلكترونيين جديدين خلال الشهر المقبل.

- ما خطة البنك الأهلي لاستبدال كروت ميزة الجديدة بكروت المرتبات الحكومية؟

يعمل البنك علي ميكنة رواتب 2 مليون موظف حكومي باستخدام ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي، ونعمل حاليا بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي على استبدال كروت ميزة أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية، بأغلب كروت المرتبات.

وستتم إضافة خدمة المشتريات على كارت ميزة مرتبات بحدود معينة، وكذلك تفعيل استخدامها على الإنترنت.

كما بدأ البنك الأهلي في إصدار البطاقات الجديدة بخاصية اللاتلامسية دون معاناة إدخال هذه البطاقات بالماكينة، وذلك لتطوير جودة الخدمة.

وسيتم إصدار بطاقات مدفوعة مقدما لاتلامسية بهدف استخدامها في سداد بعض المصاريف مثل المواصلات، والنوادي، والسوبر ماركت بشكل أسهل وأسرع مع وضع حدود للشراء باستخدام هذه الكروت لتأمين حساب للعميل، بجانب الرقم السري.

- كم حجم التجارة التي تتم عبر البوابة الإلكترونية للبنك الأهلي؟

نستحوذ على نسبة 70% من إجمالي التجارة الإلكترونية في مصر، مستهدفين مضاعفة أرقامنا خلال الأيام المقبلة.

- ما مصير أموال شهادت قناة السويس بعد ردها للعملاء مرة أخرى؟

أكثر من 90% من استحقاقات شهادات قناة السويس بالبنك الأهلي تم إعادة استثمارها في أوعية مختلفة بالبنك، حيث استحوذت الشهادات البلاتينية، وشهادة الاستثمار (ب) على نسبة 70% من إجمالي حصيلة شهادات قناة السويس.

وحصة مبيعات البنك الأهلي من شهادات قناة السويس كانت تصل إلى 56% بقيمة تصل إلى 36 مليار جنيه من إجمالي حصيلة الشهادات البالغة 64 مليار جنيه على مستوى البنوك الأربع المصدرة للشهادات الأهلي، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس.

ويطرح البنك الأهلي شهادات بلاتينية ذات آجال 3 سنوات بفائدة 14% سنويا يصرف العائد شهريا، أو 14.5% سنويا يصرف العائد كل 3 أشهر، كما يطرح البنك شهادة استثمار (ب) بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي بفائدة 14.75% سنويا يصرف العائد كل 3 أشهر لمدة عام.

- كم تبلغ نسبة النمو في محفظة التجزئة المصرفية بالبنك؟

شهدت محفظة التجزئة المصرفية نسبة نمو 60% خلال العام المالي الماضي، حيث تتميز قروض التجزئة بانخفاض الفائدة مقابل إعطاء البنك نسبة فائدة مرتفعة على الودائع والشهادات.

وقرر البنك خفض الفائدة على بعض منتجات التجزئة المصرفية والقرض الشخصي 1%، تماشيا مع قرار البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة 1.5% خلال أغسطس الماضي.

كما يقدم البنك قروضا غير مضمنة للعملاء، حيث بلغت قيمة القروض غير المضمنة 23 مليار جنيه، وذلك من إجمالي محفظة التجزئة التي تجاوزت 70 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.

- كم التمويلات المقدمة من البنك في مبادرة التمويل العقاري؟

نستهدف ضخ 5 مليارات جنيه خلال العام الجاري في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، ليصل إجمالي المحفظة إلى 13 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه حاليا، حيث يقدم البنك لهذه الشريحة تمويلا يتراوح بين 100 ألف جنيه و120 ألف جنيه للعميل الواحد بفائدة مدعمة تتراوح بين 5 و7%.