سوديك: لا يوجد مناقشات حتى الآن لشراء 10% من مصر الجديدة للإسكان

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" اليوم الأحد إنه لا يوجد حتى الآن أي مناقشات بينها وبين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لشراء حق الإدارة بنسبة 10% من أسهم مصر الجديدة.

وأضافت في بيان للبورصة اليوم أن سوديك تدرس عدة فرص استثمارية لزيادة محفظة الشركة من الأراضي من الفرص المتاحة حاليًا بالسوق العقاري.

وكان ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، قال في مقابلة مع رويترز، إن شركته مهتمة من حيث المبدأ بالحصة التي ستطرح من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وكذلك بإدارتها، لكن شروط الطرح ليست واضحة.

وتعد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عقد إدارة الشركة وكراسة الشروط المقرر طرحها على المستثمرين والمطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة، حسبما قاله وزير قطاع الأعمال العام لمصراوي.

وبحسب بيان سوديك اليوم فإنه "في حال صدور كراسة الشروط، سندرسها لأن سوديك ليست مستثمرًا ماليًا، وننظر دائمًا للفرص الاستثمارية التي تحقق قيمة مضافة للشركة".

كانت الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة، وافقت بشكل مبدئي على إسناد إدارة الشركة لشركة متخصصة في التطوير العقاري ضمن عملية طرح بنسبة تصل إلى 25% من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وتتضمن عملية الطرح 10% لمستثمر استراتيجي private equity متخصص في التطوير العقاري أو تحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري، بحسب بيان سابق من الشركة.