المصرف المتحد يفتتح ثاني فروعه الرقمية في الشيخ زايد

كتبت - منال المصري:

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك افتتح اليوم ثاني فروعه الرقمية بمنطقة الشيخ زايد.

وأضاف القاضي، أن إجمالي عدد فروع المصرف المتحد بلغت 62 فرعا تغطي معظم أنحاء الجمهورية، وأن الفرع الرقمي الجديد يتميز بتقديم حزمة من الخدمات البنكية الرقمية تحت شعار "بنكك على الخط" بينها الموبيل البنكي والانترنت البنكي، والمحفظة الرقمية .

ويقدم المصرف خدمة الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو ماكينات الصراف الآلي، وبالتعاون معI-Score والتي تتيح لهم التعامل بحرية تامة على أموالهم واستثماراتهم.

وأضاف القاضي أن زيادة الطلب السوقي على هذه النوعية من الخدمات البنكية الرقمية التي تتسم بالمرونة في الخدمة وتوقيت أدائها ساهم في جذب شرائح جديدة للعملاء خاصة مع تنامي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستثمارات المحلية والعالمية.

وقال إن هناك 6 مؤشرات قومية تدعم خطط الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع رقمي تتضمن تطور ثقافة الأفراد نحو تقليل الكاش ونمو عدد الحسابات البنكية، وارتفاع نسبة الشباب لتمثل 60% من الشعب المصري، وانتشار أجهزة المحمول، وتزايد حجم التجارة الإلكترونية، وجهود وسياسات الدولة المصرية والبنك المركزي للتحول لمجتمع رقمي.