الأسهم الأوروبية تواصل التراجع متأثرة بالهجوم على منشأتي أرامكو

القاهرة- وكالات:

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع هبوط سهم زالاندو الألمانية في حين تخلت أسهم شركات الطاقة عن جزء من مكاسبها مع تراجع طفيف لأسعار النفط الذي ارتفع عقب هجمات على منشأتي نفط في السعودية، بحسب وكالة رويترز.

وهوى سهم زالاندو للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت 8% ودفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للهبوط بعد طرح أكبر مساهم فيها كينيفيك أسهم للبيع، وفقا للوكالة.

وخسر المؤشر الأوروبي 0.2% بينما فقد مؤشر قطاع التجزئة 0.7%.

وتراجعت أسهم النفط والغاز عقب مكاسب، أمس الاثنين، إذ هبطت أسعار الخام بعدما ألمحت الولايات المتحدة لاحتمال السحب من احتياطيات الخام.

اقرأ أيضا:

شعاع: 3 شركات في البورصة المصرية مستفيدة من تراجع إنتاج النفط السعودي

ماذا نعرف عن "أرامكو" عملاق النفط السعودي التي استهدفها الحوثيون؟

11 سبتمبر جديد.. لماذا تأثر سوق النفط بالهجوم على أرامكو السعودية؟