الإسكندرية للبترول: وفرنا منتجات للأسواق بقيمة 55 مليار جنيه العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال مدحت بهجت رئيس شركة الإسكندرية للبترول، إن كميات الخام التي تم تكريرها بواسطة معمل الشركة خلال العام المالي الماضي ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق لتبلغ حوالي 4.8 مليون طن، ليسهم في توفير منتجات بترولية قيمتها أكثر من 55 مليار جنيه، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وأضاف بهجت خلال اجتماع الجمعية العام للشركة لاعتماد نتائج أعمال عام 2018-2019، أن هذه المنتجات ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من السولار، والبوتاجاز، والمازوت، والبنزين عالي الأوكتين، ووقود الطائرات، والزيوت عالية الجودة، والأسفلت، والشموع، والمذيبات.

وذكر أن الشركة صدرت الفائض من بعض المنتجات في العام الماضي، كما أمدت شركات البترول الاستثمارية (أموك، وأنربك، وأسبك، وإيلاب) باحتياجاتها من المواد الخام المغذية لمشروعاتها بقيمة بلغت 1.3 مليار دولار.

وأوضح بهجت أن الشركة ساهمت في تدبير احتياجات المشروع القومي للطرق من منتج الأسفلت من خلال الإنتاج والاستيراد، حيث بلغ إجمالي الكميات التي تم تدبيرها نحو 593 ألف طن أسفلت.

وأشار إلى ضخ استثمارات قدرها أكثر من 290 مليون جنيه خلال العام لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد، وتطوير أنظمة الأمن والسلامة، وتطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية.

وصدرت منتجات بترولية (ترباين، ومازوت، ومقطرات) بأكثر من 400 مليون دولار، خلال العام المالي الماضي، إلى إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، ومالطة، وقبرص، وجورجيا، وتونس، ولبنان، وفقا لبهجت.

وقال وزير البترول، خلال الاجتماع، إن قطاع البترول يعمل على تحقيق هدفين رئيسيين في معامل التكرير أولهما هو تحقيق التشغيل الآمن لمنظومة العمل بالمعامل، والثاني تعظيم دورها في توفير إمدادات الوقود محليا من خلال زيادة الكميات المنتجة من هذه المعامل من المنتجات البترولية ذات الجودة العالية وتقليل الحاجة تدريجيا إلى الاستيراد.

وأكد ضرورة الاستمرار في تطوير العنصر البشري بمعامل التكرير وإكسابه المهارات اللازمة، لاستيعاب التطورات التكنولوجية المتلاحقة بهذه الصناعة.

وخلال رئاسته الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية، أكد الوزير ضرورة الإسراع بتطوير خطوط إنتاج الشركة، وتفعيل خطط التوسعات لتحقيق نقلة نوعية للشركة انطلاقا من أن البتروكيماويات هي صناعة القيمة المضافة التي تحقق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لثروات مصر البترولية.

وقال محمد عبدالعزيز رئيس شركة البتروكيماويات، إن العام الماضي شهد وضع وتنفيذ سياسات وآليات جديدة للعمل تهدف لتنفيذ مشروعات وبرامج إزالة الاختناقات والإحلال والتجديد بالوحدات الإنتاجية للحفاظ عليها، وتحقيق التشغيل الآمن والوصول إلى أفضل أداء، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في خطة الإحلال والتجديد نحو 515 مليون جنيه.

وأضاف عبد العزيز أن قيمة منتجات الشركة من البولي فينيل كلوريد، والصودا الكاوية، وحامض الهيدروكلوريك بلغت حوالي 1.6 مليار جنيه، وبلغ إجمالي المبيعات حوالي 1.5 مليار جنيه ساهمت في مد السوق المحلي باحتياجاته، وتصدير جانب من إنتاجها إلى الأسواق الأوروبية في كل من بولندا، وقبرص، وبلغاريا، واليونان، وإيطاليا، وإسبانيا، والهند.

وذكر أنه تم فتح أسواق تصديرية جديدة لتلك المنتجات للمساهمة في توفير إيرادات بالنقد الأجنبي، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات حوالي 24 مليون دولار.

وأشار إلى إعداد خطة للتوسعات المستقبلية في مصانع الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 200 ألف طن سنوياً من مادة البولي فينيل كلورايد (PVC)، باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون دولار، وتشمل مشروعات رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الكلور، واستكمال الخط الجديد بمصنع الفينيل كلورايد مونمر (VCM)، بالإضافة إلى تنفيذ خط إنتاج جديد بمصنع البولي فينيل كلورايد (PVC).