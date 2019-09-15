إنطلاق النسخة الثانية من قمة التجارة الإلكترونية الثلاثاء المقبل

القاهرة- مصراوي:

تنطلق بعد غد الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر النسخة الثانية من قمة التجارة الإلكترونية E-Commerce Summit، وتضم الفعاليات هذا العام نخبة من أهم وأكبر العاملين في مجال التجارة الإلكترونية وخبراء دوليين ومحليين من كبرى الشركات العالمية وأصحاب المصالح ومتخذي القرار من المسئولين الحكوميين والقطاع العام والخاص.

وتهدف القمة الثانية للتجارة الإلكترونية الوقوف على أحدث الابتكارات والتوجهات العالمية في مجال التحول الرقمي وتأثيرها على المنطقة العربية وفتح باب الحوار بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص من خلال منصة واحدة تجمع أهم اللاعبين والمؤثرين في قطاع التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي.

ويأتي على رأس المتحدثين والحضور هذا العام من الجانب الحكومي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومحمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما يضم القطاع الخاص ممثلي من كبرى الشركات المحركة لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر وحول العالم بما في ذلك آمال الشيخ، المدير العام لشركة شل للزيوت مصر، ومروة سالم، مدير العلامة التجارية شل هيلكس، ودينا جبران، المدير العام لأوليكس مصر، ومارتن روسكي، مدير أول للسياسة العامة والعلاقات الحكومية في جوجل الشرق الأوسط، وألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وأحمد الفنجرى، المدير العام لـ DHL الألمانية فى مصر، وأشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، وحاتم أيوب، مدير تسويق تويتر بالشرق الأوسط.

كذلك يحضر القمة نشوى علي، رئيس السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة فيس بوك، وباسل مبارك، مدير عام شركة أوراكل إيجيبت، و أندرو نبيل، مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة "ريلمي".

وتناقش القمة 3 محاور أساسية حيث يركز المحور الأول على استراتيجيات العمل في سوق التجارة الإلكترونية وأحدث التوجهات العالمية، بينما يتطرق المحور الثاني إلى طرق الدفع والخدمات اللوجستية والتي تعتبر من أهم الخدمات المحركة للتجارة الرقمية، ويغطي المحور الثالث التجربة الشرائية للعميل وكيفية تطويرها لمواكبة التحولات الرقمية العالمية باستغلال أحدث الإبتكارات التكنولوجية.

وتعتبر القمة التي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال الحلول التكنولوجية والتقنية في العديد من المجالات محركًا لصناعة التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، كما أنها تتواكب مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

يذكر أن القمة تستهدف هذا العام استضافة أكثر 3 آلاف زائر، ونحو 80 متحدث من كبريات الشركات العالمية والمحلية، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولي الذي كان دافعًا قويًا لانعقاد النسخة الثانية للقمة، في ظل التطور السريع لقطاع التجارة الإلكترونية وظهور فرص إستثمارية واعدة واهتمام الحكومة بتوفير كافة الوسائل والضوابط لتنظيم السوق لدعم الإقتصاد الرقمي.