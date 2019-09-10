التخطيط تنظم تدريب "الفرص والتحديات" بالتعاون مع القومي للإدارة

القاهرة – مصراوي:

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة ورشة عمل نظام تدريب الشباب، بعنوان "الفرص والتحديات" لعدد 100 مشارك من الشباب، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن التدريب، لمناقشة تدريب الشباب والطلاب على الأنشطة والأعمال التخصصية داخل الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الأعمال الراغبين في تشغيل الشباب، بهدف إكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وأضافت الوزارة أن هناك خطة تدريبية موسعة تستهدف كافة الفئات من طلاب وشباب وعاملين بالدولة في إطار النهج الذي تسعى الحكومة لتنفيذه ببناء القدرات فيما يخص العاملين بالجهاز الإداري للدولة فضلاً عن بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للقيادة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية البرامج والدورات التدريبية التي يتم عقدها والتي تسهم في تعزيز كفاءة الشباب وبناء قدراتهم فضلاً عن البرامج التي تسهم في تعزيز روح الابتكار والإبداع لديهم.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة إن الهدف من الورشة يتمثل في فلسفة إدراج تدريب الشباب في قانون يخاطب الموظفين من حيث إفادة وحدات الجهاز الإداري للدولة في عملية الاستقطاب والاختيار المستقبلية.

وأضافت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن نظام تدريب الشباب يتماشى مع التوجه الذي تتبناه الدولة بالتوسع في التدريب وبناء القدرات في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري والاستثمار في البشر وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

وخلال ورشة العمل تمت مناقشة آليات التعامل مع المشكلات المرتبطة بكل من الشباب، ووحدات الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك آليات التعامل مع المشكلات المرتبطة بالمستوى المجتمعي.