بعد قرار وزير التجارة بتشكيل الغرف.. الملاح رئيسا لغرفة السويس التجارية

كتبت- منار الرخ:

انتخب مجلس إدارة غرفة السويس التجارية، في جلسته الإجرائية التي عقدها اليوم الأحد، محمد أحمد الملاح، رئيسا للغرفة، كما انتخب هيئة مكتب المجلس في دورته الجديدة 2019-2023.

وقالت الغرفة في بيان اليوم، إنه تم تعيين كلا من أحمد إبراهيم، نائبا أول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وفرج أحمد عبد العزيز نائبا ثانياً، وأمين حسن أمين أميناً للصندوق، والسيد الجاز أمينا مساعدا للصندوق، وتم اختيار أمين الشاطر محمد سكرتيراً عاماً للغرفة.

ونشرت جريدة الرسمية، أمس السبت، قرارًا وزارة التجارة والصناعة رقم 703 لسنة 2019، بأسماء الأعضاء المعينين بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2019 – 2023.

ودعا الوزير مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة المحافظات للانعقاد بحد أقصى يوم الاثنين المقبل، لانتخاب هيئات مكاتبها، بحسب نص القرار.