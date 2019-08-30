موسم المدارس.. 10% تراجعا في أسعار الشنط المستوردة هذا العام

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحقائب المدرسية المستوردة بنسبة 10% مقارنة بأسعار العام الماضي، بينما استقرت أسعار المحلية الصنع، بحسب ما ذكره تجار خلال جولة لمصراوي في شارع الفجالة ومنطقة حلوان.

ويقول محمد عاشور، بائع شنط مدرسية في شارع الفجالة, لمصراوي, إن أسعار الشنط المستوردة تراجعت بنسبة 10% مقارنة بأسعار العام الماضي، فيما استقرت أسعار الشنط المحلي عند نفس مستويات العام الماضي دون تغير.

وبرر عاشور، تراجع أسعار الحقائب المستوردة بسبب تراجع سعر الدولار، خلال الفترة الماضية، ويتراوح متوسط سعر الحقائب المدرسية هذا العام بين 75 و450 جنيها.

ويتراوح سعر الحقيبة المدرسية المستوردة ذات الجودة المرتفعة بين 375 و 450 جنيها، لكن أسعار الحقائب المحلية الصنع تتراوح بين 120 و170 جنيها، بينما يصل سعر الحقائب المحلية ذات الخامات الأقل جودة بين 75 جنيها و110 جنيهات، بحسب التجار.

ويبيع عبد الرحمن أحمد، صاحب أحد محلات الشنط بمنطقة حلوان، الحقائب المدرسية بين 100 جنيه و 550 جنيها حسب النوع والجودة والحجم، وفقا لقوله.

وأضاف عبد الرحمن، لمصراوي، أن تراجع سعر الصرف العملة الأجنبية ساهم في تراجع أسعار الحقائب المستوردة هذا العام، بينما ظلت أسعار المحلية عند نفس أسعار العام الماضي.

ووصف عبد الرحمن الإقبال هذا العام على شراء الحقائب المدرسية بأنه "جيد" مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

" السنة الماضية كانت أسعار الحقائب المدرسية مرتفعة ما قلل إقبال المواطنين على الشراء واللجوء للبحث عن بدائل على عكس هذا العام الأسعار أقل والزبائن أكثر"، وفقا لما قاله عبدالرحمن.

وتوقع عبد الرحمن زيادة الإقبال على الشراء باقتراب العام الدراسي الجديد، مضيفًا أن أكثر الحقائب مبيعا لديه خلال الفترة الماضية هي المخصصة للأطفال.