"بي تك" تكرم أبطال مصر لناشئي كرة اليد وتمنحهم أجهزة بقيمة 650 ألف جنيه تقديرا لتفوقهم

كتبت- منال المصري:

عقدت شركة بي تك التي تعد أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسوق مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء لتكريم أبطال مصر لناشئي كرة اليد بعد حصوله على الميدالية الذهبية بكأس العالم للناشئين بمقدونيا 2019.

وقال الدكتور محمود خطاب رئيس الشركة والعضو المنتدب أن شركة بي تك تكرم اليوم البعثة المصرية لكرة اليد ومكافأتهم على الإنجاز الكبير الذي تحقق لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية والعربية كأول فريق عربي يحصد ذلك اللقب ويصعد لمنصة التتويج.

وأشار خطاب إلى أن الشركة قررت منح اللاعبين منتجات من معارضا بقيمة 650 ألف جنيه بواقع 25 ألف جنيه لكل عضو في البعثة تقديرا من الشركة لتفوقهم.

وتمتلك بي تك 83 فرعا في 25 محافظة علي مستوي الجمهورية في 29 مدينة وتتصدر المرتبة الأولى في السوق المحلية.

وبدأت بي تك أعمالها في مصر منذ ١٢ عاما تقريبا بثلاثة فروع لبيع الأجهزة الالكترونية بنظام التجزئة في محافظة القاهرة في المقيم والمعادي والمهندسين.