الاشتراكات المدفوعة على تطبيق تروكولر تتجاوز مليون مستخدم

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت تروكولر اليوم الثلاثاء عن تخطي الاشتراكات المدفوعة في تطبيقها حاجز المليون مشترك على المستوى العالمي.

وكشفت الشركة في بيان صحفي حصل مصراوي على نسخة منه عن إضافة بعض الخصائص الجديدة لخدمات الاشتراك المدفوع في التطبيق والمعروف باسم تروكولر بريميوم.

ويتضمن تطبيق تروكولر بريميوم العديد من الخصائص لحجب المكالمات والاتصالات المزعجة، بما في ذلك التحديث والحجب التلقائي لقائمة أكثر الأرقام المزعجة في دولتك.

تجدر الإشارة إلى أن خاصية حجب الأرقام المزعجة متاحة لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد في كافة الأسواق التي تعمل بها تروكولر، بحسب البيان.

وأضافت الشركة في البيان، أنها أطلقت خدمة الاشتراك المدفوع الجديدة تروكولر بريميوم جولد والتي تمنح أيضاً عدداً من الخصائص المطورة ضمن باقة الخدمات التي تقدمها.

وتتضمن الخصائص الجديدة المجانية لحجب الأرقام والمكالمات المزعجة عدد من المميزات منها "التحديث التلقائي لقائمة أكثر الأرقام المزعجة والتي تعدها تروكولر، والحجب التلقائي لقائمة أكثر الأرقام المزعجة في دولتك، إضافة إلى الحجب التلقائي للأرقام المخفية والخارجية، وحجب الأرقام غير المسجلة في سجل هاتفك".

أما المميزات المدفوعة فتشمل، استخدام التطبيق بدون إعلانات، وإبلاغ المستخدم عند قيام أي مستخدم آخر بالاطلاع على ملفه الشخصي، بالإضافة إلى تسجيل المكالمات الهامة وإعادة الاستماع لها.

وبحسب البيان فإن المستخدمين يعتمدون على تطبيق تروكولر حتى يكونوا على علم مسبق بالاتصالات الواردة إليهم، حيث يساعدهم التطبيق في التعرف على الأشخاص المتصلين واستبعاد المكالمات والرسائل غير المرغوب فيها.