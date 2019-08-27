هل يقضي "الراوتر فائق السرعة" على بطء الإنترنت في مصر؟

كتب- محمد علاء الدين:

طرحت الشركة المصرية للاتصالات (WE)، راوتر جديدا VDSL بدلا من الراوتر القديم ADSL، من أجل استفادة عملائها من سرعات الإنترنت العالية التي أعلنت عنها مؤخرًا.

وقالت الشركة إن الراوتر الجديد "فائق السرعة" سيكون متاحًا باشتراك شهري 5 جنيهات، بعد التعاقد عليه مجانًا.

وطرحت المصرية للاتصالات في الفترة الأخيرة باقات إنترنت بسرعات تبدأ من 30 ميجابايت في الثانية وتصل إلى 100 ميجابايت في الثانية.

وعلى الرغم من طرح السرعات الجديدة الفائقة، وأيضا مع بدأ طرح الراوتر الجديد، فإن المستخدمين لن يحصلوا جميعهم على هذه السرعات الكبيرة في الوقت الحالي، وذلك حتى الانتهاء من خطة استبدال الكابلات النحاسية بأخرى "فايبر".

وتعمل المصرية للاتصالات حاليا على خطة استبدال الكابلات النحاسية بأخرى "فايبر"، وانتهت بالفعل من 70% من المناطق على مستوى الجمهورية بنهاية العام الماضي.

وقال مصدر مسؤول في المصرية للاتصالات إن الشركة تستهدف الانتهاء من استبدال الكابلات النحاسية بالفايبر بنسبة 85% بنهاية العام الجاري، والانتهاء منها بالكامل بنهاية العام المقبل.

وأشار إلى أنه بنهاية العام الماضي، انتهت الشركة من تركيب أكثر من 18 ألف كابينة MSAN لدعم توفير سرعات إنترنت عالية، وتحسين الاتصال بالإنترنت من خلال ربط هذه الكبائن بكابلات فايبر، والتي ساعدت في رفع متوسط سرعات الإنترنت من 1 ميجابت في الثانية إلى 5 ميجابايت في الثانية.

لكن استبدال الكابلات النحاسية بأخرى فايبر في المرحلة الحالية يقتصر فقط على الكابلات التي تربط السنترال بالكابينة، وهو ما يعني أن الكابلات التي تربط الكبائن بالمنازل لا تزال نحاسية، وهو ما يعتبر سببا في انخفاض سرعات الإنترنت التي تصل في النهاية لمنزل العميل، خاصة أن بعض الكابلات التي تربط المنازل بالكبائن تمتد لمسافات طويلة.

المجتمعات العمرانية الجديدة التي تم إنشائها في الثلاث سنوات الأخيرة، لديها ميزة في هذا الشأن، إذ أن المصرية للاتصالات تمد خطوط الفايبر حتى المنازل وليس فقط الكبائن، وهو ما يعني أن الكابلات الواصلة بين السنترال وحتى المنزل من الفايبر، وهو ما يساهم في وصول سرعات الإنترنت العالية بالكامل.

وبحسب مصدر بالشركة المصرية للاتصالات فإن كافة مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط وغيرها من المدن الجديدة مثل العاصمة الادارية يتم توصيلها بكابلات الفايبر مباشرة حتى المستخدم النهائي، الأمر الذي يضمن حصول العملاء على خدمات إنترنت جيدة.

وعلم مصراوي، من مصدر في إحدى الشركات، الشريكة للمصرية للاتصالات في تطوير البنية التحتية، أن الشركة المصرية للاتصالات ستبدأ قبل نهاية العام الجاري، استبدال الكابلات النحاسية بين العملاء والكبائن خرى من الفايبر، تماشيا مع مشروع نشر كبائن الـ MASAN واستبدال خطوط الاتصالات الرئيسية النحاسية بأخرى فايبر.

ويبلغ إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت الثابت في مصر نحو 6.9 مليون مستخدم بحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، وتستحوذ المصرية للاتصالات على نحو 5.5 مليون عميل من إجمالي سوق الإنترنت الثابت.