الفطيم للتجزئة يوقع اتفاقية لتنفيذ محطات طاقة شمسية بفروع كارفور

القاهرة- مصراوي:

وقعت شركة ماجد الفطيم لإدارة مراكز التسوق، اتفاقية تعاون مع مركز تحديث الصناعة لاستكمال تنفيذ محطات طاقة شمسية متطورة، بمتاجر كارفور التابعة للشركة.

وتعمل الفطيم في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمشغل لعلامة كارفور في 15 دولة.

ونفذت الشركة أول محطة طاقة شمسية في فرع كارفور مدينتي بالقاهرة الجديدة، والتي تنتج وفرا بمعدل 291 ميجا وات ساعة سنويًا وتلبي 20% من احتياجات الفرع من استهلاك الكهرباء، وتخفض ما يعادل 174 طن سنويأ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب بيان للشركة اليوم الاثنين.

وتوقعت الشركة، أن ينتج فرع كارفور إسماعيلية قدرة تبلغ نصف ميجا وات بالساعة، وسعة إنتاجية تبلغ 780 ميجاوات ساعة سنويا، وتلبي 30% من احتياجات الفرع من استهلاك الكهرباء، مع تخفيض سنوى يعادل 463 طن سنويأ من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

وقال جان لوك جرازياتو، مدير كارفور مصر لدى شركة ماجد الفطيم للتجزئة، في البيان إن الهدف من التعاون مع مركز تحديث الصناعة، هو تحقيق التنمية عن طريق خفض انبعاث ثانى أكسيد الكربون، وتخفيض تكاليف الطاقة وبالتالي تخفيض التشغيل وزيادة القدرة التنفيذية.

ويتعاون كارفور حاليًا مع مشروع نظم الخلايا الشمسية التابع لمركز تحديث الصناعة لوضع خطة للتوسع لتركيب محطات شمسية في العديد من فروع كارفور على مستوى مصر، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لتنفيذ إستراتيجية رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بحسب جرازياتو.