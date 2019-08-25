الغرفة التجارية العربية البرازيلية تطلق حملة لاستقطاب الشركات الكبرى لعضويتها

كتبت- منار الرخ:

أعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، عن إطلاقها حملة "تسجيل عضوية"، التي تهدف إلى استقطاب الشركات العربية للانضمام إلى عضوية الغرفة.

وقالت الغرفة في بيان لها اليوم الأحد إن الحملة ستساهم في زيادة عدد العضويات في الغرفة التجارية العربية البرازيلية، مما سيعزز التزامها بترسيخ التعاون البرازيلي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضافت الغرفة، أن الحصول على العضوية سيتيح للشركات الاستفادة من المزايا، والتسهيلات التي تقدمها الغرفة، الأمر الذي سيساهم بنمو وازدهار أعمالها.

وتشمل المزايا التي تقدمها الغرفة، سهولة الوصول إلى حزمة من المعلومات بما فيها المؤشرات الاقتصادية، وبيانات صناعية متخصصة، ودراسات مصممة لمساعدة الشركات في إدارة أعمالها، ودعوة حصرية للشركات الأعضاء للمشاركة في مختلف الفعاليات والمعارض وندوات التواصل التي تنظمها الغرفة، بحسب بيان الغرفة.

بجانب الاستفادة من الحملات الترويجية والنشاطات التفاعلية المدعومة من الغرفة، واستخدام المرافق الرئيسية التابعة لمكاتب الغرفة في إمارة دبي والبرازيل مثل قاعات الاجتماعات والاستقبال، فضلاً عن نشر إعلانات لمدة 30 يوماً مجاناً في الوكالات الإعلامية البرازيلية.

كما تتيح العضوية للأعضاء الجدد التعرف على الثقافة المحلية لتعزيز المفاوضات، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة إلى البرازيل، والاستفادة من شركاء الغرفة والحصول على أسعار إيجار مخفضة لتنظيم الفعاليات في "شارع باوليستا" في ساو باولو، واستخدام شعار الغرفة التجارية العربية البرازيلية على كافة المنتجات الترويجية.

وقال روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، إنه سعيد بالإعلان عن حملة تسجيل العضوية التي تأتي في سياق استقطاب شركات عربية جديدة، مضيفا أن أهمية العضوية تكمن في إتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات بالاستفادة من مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والمبادرات التي نطلقها والتي تدعم نمو الشركات وازدهار.

وأوضح حنون، أن العضوية تقدم للشركات الأعضاء فرصة المشاركة في الفعاليات والندوات والطاولات المستديرة والجلسات النقاشية والتفاعلية التي تعزز الفرص المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الاستفادة من مكتب الغرفة البرازيلية العربية في دبي.