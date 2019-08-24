مقابل 5 جنيهات.. المصرية للاتصالات تتيح راوتر VDSL باشتراك شهري

كتب- محمد علاء الدين:

قال مصدر بالشركة المصرية للاتصالات إن الشركة أتاحت لعملائها خدمة الحصول على الراوتر فائق السرعة الجديد VDSL مقابل رسوم استخدام 5 جنيهات شهريا.

وأضاف لمصراوي أن النظام الجديد سيسمح للعميل بالحصول على الراوتر بعد التعاقد عليه مجانًا على أن يسدد العميل 5 جنيهات شهريًا مقابل استخدامه.

وقال المصدر: "طول ما الراوتر شغال عند العميل هيدفع 5 جنيه في الشهر".

وأضاف أن الشركة تلتزم بتغيير الراوتر في حالة وجود أي عيوب فنية أو عيوب صناعة (غير ناتجة عن سوء استخدام) بدون مقابل في أي وقت.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المصرية للاتصالات WE لتقديم أفضل تجربة إنترنت لعملائها الحاليين والجدد وضمان حصولهم على أقصى سرعة يتحملها الخط الأرضي.

وطرحت الشركة راوتر VDSL، الشهر الماضي تماشيًا مع خطتها لإتاحة سرعات جديدة للإنترنت الأرضي.

ويبلغ سعر راوتر VDSL حوالي 400 جنيه، ومع بداية طرحه خفضت الشركة سعره 50% بمناسبة إطلاق السرعات الجديدة.

وأعادت الشركة المصرية للاتصالات هيكلة سرعات الإنترنت لتطرح سرعات عالية تبدأ من 30 ميجابت في الثانية وتصل حتى 100 ميجابت في الثانية.

وتدعم أجهزة راوتر VDSL السرعات الفائقة للإنترنت المنزلي، وهو أسرع في عمليات التحميل والرفع من أجهزة ADSL بخمس أضعاف، وتدعم أجهزة الراوتر VDSL سرعات حتى 100 ميجابت في الثانية.

وللاستفادة بالسرعة القصوى المتاحة في باقات الإنترنت الجديدة من المصرية للاتصالات يجب استبدال أجهزة الراوتر ADSL بأخرى VDSL، بحسب ما أعلنته الشركة الشهر الماضي.

ويمكن للعميل الحصول على جهاز راوتر واحد بالنظام الجديد، أما إذا رغب في الحصول على جهاز أخر فيجب دفع كامل سعره كاش والذي يبلغ 400 جنيه بجانب ضريبة القيمة المضافة.

كيف تحصل على الراوتر بنظام الدفع مقابل الاستخدام؟

ويمكن للعميل شراء الراوتر الجديد من أقرب فرع تابع للشركة تقدم به خدمات الدعم الفني، بشرط توافر أصل بطاقة الرقم القومي أو من ينوب عنه بأصل بطاقة المشترك الأصلي، وأصل بطاقة المستلم، وأصل إيصال دفع قيمة الراوتر.

وكان عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرية للاتصالات، قال في مؤتمر صحفي الشهر الماضي إن شركته تدرس تقسيط أجهزة الراوتر الجديدة التى تدعم باقات we space.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، جذبت خدمات الإنترنت الثابت نحو 300 ألف عميل جديد ليصل إجمالي عدد عملائها إلى 6.9 مليون مشترك في مايو مقارنة بـ6.6 مليون خلال أبريل الماضي.