تراجع أرباح بني سويف للأسمنت بنسبة 79% في 6 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة مصر بني سويف للأسمنت، بشكل كبير، خلال النصف الأول من العام الجاري، بضغط من تراجع الإيرادات وارتفاع تكلفة المبيعات، بحسب البيانات المرسلة للبورصة اليوم الخميس.

وتراجعت أرباح شركة مصر بني سويف خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 79% لتصل إلى 45 مليون جنيه، مقابل 215.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية للشركة، تراجعت مبيعاتها في النصف الأول من العام إلى 889.8 مليون جنيه مقابل 1.06 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت تكلفة المبيعات خلال الستة أشهر إلى 846.6 مليون جينه مقابل 834.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت تكلفة التشغيل من 835 مليون جنيه إلى 981 مليون جنيه خلال الستة أشهر من العام الجاري.

وتعمل شركة مصر بني سويف للأسمنت في مصر منذ 2003، في إنتاج الأسمنت والمنتجحات الأسمنتية ومواد التغليف الخاصة بها.