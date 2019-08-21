استقالة حسام فريد مستشار وزير التجارة وسط موجة من الاستقالات

كتبت- دينا خالد:

استقال حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنسق العام للمجالس التصديرية، بعد حوالي عام من توليه منصبه، وسط موجة من الاستقالات في الوزارة.

وقال فريد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "انتهت أمس سنة من عملي كمستشار لمعالي وزير التجارة و الصناعة و التي تعلمت خلالها الكثير، خالص الشكر والتقدير لكل الزملاء بالوزارة ومجلس الوزراء والمجالس التصديرية والغرف الصناعية واتحاد الصناعات والغرف التجارية وغيرهم من المؤسسات المحترمة".

وكان وزير التجارة والصناعة الحالي، عين حسام فريد مستشارا له منتصف أغسطس 2018 ليتولى ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي استقالة فريد، بالتزامن مع استقالة حسام عبد العزيز مستشار الوزير لشؤون الصناعة، وكذلك استقالة السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات، بعد خمسة أشهر فقط من عمله في الوزارة.