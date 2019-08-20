قطاع الأعمال: تأسيس نادي اجتماعي منفصل في غزل المحلة وإضافة 10 آلاف عضوية

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إن التصور المقترح لتطوير نادي غزل المحلة يتضمن تأسيس نادي رياضي اجتماعي منفصل للأعضاء المنتسبين حاليا وإضافة أعضاء جدد حوالي 10 آلاف عضوية جديدة.

وأوضح بيان الوزارة أن هذا المقترح سيتم من خلال شركة مساهمة تمتلكها شركة المحلة ويتم إعطاء النادي حق انتفاع للمباني والمنشآت لمدة 15 عاما قابلة للمد.

وسيحصل النادي على ترخيص للاشتراك في الاتحادات الرياضية المختلفة حسب القواعد الموضوعة من وزارة الشباب والرياضة، ويتم تعيين إدارة محترفة لتطوير النادي وتسويق عضوياته وتنمية موارده بصورة مستدامة بعيدا عن شركة غزل المحلة، بحسب البيان.

وقالت الوزارة أن مقترح تطوير النادي يأتي بما يتوافق مع قانون الرياضة الجديد، والذي يشمل الاحتفاظ بنادي العاملين بنشاطه الاجتماعي الرياضي لممارسة الأنشطة الرياضية مع تحسين الخدمات المقدمة للعاملين وأسرهم، على أن يكون له شخصية اعتبارية منفصلة عن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة ومخصص لأعضائه الحاليين والمستقبليين من العمال حسب الإجراءات والموافقات المنظمة لهذا الغرض.

وأكدت الوزارة أنه لا نية مطلقا لبيع النادي، وإنما سيتم تأسيس شركة مساهمة خاصة برياضة كرة القدم يتم إعطاءها حق استغلال الاسم التجاري "نادي غزل المحلة" والاستاد وملعب للتدريب لمدة 15 عاما ويتم رسملة حق الانتفاع لتشارك به شركة المحلة في شركة كرة القدم.

وأضافت أنه سيتم طرح النسبة المتبقية من رأس المال على مستثمر متخصص ومؤهل ولديه رؤية مستقبلية وسابقة خبرة وملاءة مالية، لضخ استثمارات تكفي لتطوير الفريق الأول والصعود به للدوري الممتاز والمنافسة في مختلف البطولات، وعمل مدارس للناشئين تمكن من تفريخ أجيال جديدة من الموهوبين خلال فترة 5 إلى 6 سنوات.

وكان وزير قطاع الأعمال العام قال في تصريحات على هامش مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون مع البورصة، أمس، إنه يرتب لزيارة إلى نادي غزل المحلة قريبا، لتحديد الشكل لنهائي لمشروع تطوير النادي بالشراكة مع مستثمر، والاجتماع مع العاملين لشرح المشروع.

سنحدد في هذه الزيارة الملاعب التي سيتم تطويرها، والمساحات التي ستدخل في المشروع، فضلًا عن المشاركة لتطوير فريق كرة القدم، وإنشاء ملعب كرة قدم واستاد على مساحة 4 أفدنة فقط من إجمالي 34 فدان تابعة للنادي" بحسب الوزير.

وأوضح الوزير أنه سيتم وضع قواعد صارمة لاختيار الشريك الذي سيدخل في هذا المشروع والذي يعد جزءا صغيرا من خطة تطوير النادي، وهدفه ضخ استثمارات وخبرة للصعود بالفريق إلى الدوري الممتاز والمنافسة فيه.