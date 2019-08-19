أسعار الذهب تهبط 5 جنيهات بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الجرام الذهب في مصر، بنحو 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 692 جنيها اليوم، مقابل 697 جنيها خلال تعاملات أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 593 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 692 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5536 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب العالمية اليوم الاثنين بفعل ارتفاع الدولار وتعافي الأسهم فيما ساهمت تلميحات من بنوك مركزية كبرى حول العالم بتبني المزيد من إجراءات التحفيز في تهدئة المخاوف من حدوث ركود.

وقالت وكالة رويترز إن سعر الذهب تراجع في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1507.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1515.70 دولار للأوقية.