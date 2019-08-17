المالية: تخصيص 5 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا

كتب مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم السبت، إن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتحفيز الاستثمار، وزيادة النمو الاقتصادي.

وأضافت أنه المخصصات المقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة ارتفعت هذا العام المالي بنسبة 40% عن العام المالي الماضي لتصل إلى 140 مليار جنيه، وهي أعلى زيادة لها خلال العشر سنوات الماضية.

وبحسب البيان فإنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا، في إطار خطة الحكومة لخفض معدل البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأن مشروع القانون الجديد يتضمن حوافز ضريبية وجمركية، إدراكًا لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لتحفيز الصادرات ببرنامج جديد لرد "الأعباء التصديرية" يشمل 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بما يُعادل 40% وخصص مبلغ 1.8 مليار جنيه تُخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بما يُعادل ٣٠٪.

بحسب البيان خصص مبلغ 1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بما يُعادل ٣٠٪ من المخصصات المقررة لتحفيز الصادرات، بما يضمن تعميق المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية.