السويس للأسمنت تتكبد خسائر بقيمة 590 مليون جنيه في النصف الأول من العام

كتب- محمد علاء الدين:

تكبدت شركة السويس للأسمنت الشركة خسائر خلال النصف الأول من العام الجاري، للتحول إلى الخسارة مقابل تحقيقها أرباح خلال نفس الفترة العام الماضي.

وبلغت خسائر الشركة 590.5 مليون جنيه، مقابل تحقيقها أرباحًا بلغت 156.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 1.06 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري مقابل 1.36 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، بانخفاض قدره 300 مليون جنيه تقريبا.

وبحسب القوائم المالية المستقلة التى أرسلتها الشركة للبورصة اليوم الأربعاء، بلغت تكلفة المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري 1.18 مليار جنيه، مقابل 1.17 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وتتبع شركة السويس للأسمنت عدة شركات منها أسمنت بورتلاند والهلال للأسمنت وأسمنت طرة.

وأظهرت القوائم المالية لشركة أسمنت بورتلاند طرة تفاقم خسائرها خلال نصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 461.2 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 2.2 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 473.2 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري مقابل 534.3 مليون جنيه في الفترة المثيلة من العام الماضي.

وبلغت تكلفة المبيعات نحو 522.87 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري مقابل 476.76 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأعلنت شركة السويس للأسمنت، في يونيو الماضي، إيقاف مصنع أسمنت بورتلاند طرة، التابع لها، مؤقتًا، نتيجة الخسائر التي يتكبدها المصنع، والتي وصلت في الربع الأول من العام الجاري إلى 72 مليون جنيه.

وقالت شركة أسمنت بورتلاند طرة، في بيان سابق إن الطلب المحلي على الأسمنت انخفض في الربع الأول من 2019 بنسبة 8.8% مقابل نفس الفترة من العام الماضي، ليواصل الانخفاض على الطلب العام الثالث على التوالي.

وأشارت الشركة في بيانها، إلى أن سوق الأسمنت يشهد حاليا زيادة هائلة في العرض تتجاوز 30 مليون طن سنويا، في مقابل انخفاض الطلب، "ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات لا تغطي تكلفة الإنتاج".

وذكر تقرير لوحدة الأبحاث في بنك الاستثمار فاروس، صدر في مايو الماضي، أن شركات الأسمنت تواجه ضغوطا كبيرة في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب المحلي والصادرات، حيث تراجع الطلب بنسبة 9% ليسجل 12.3 مليون طن في الربع الأول من 2019، ما تسبب في تراجع أسعار المبيعات في الربع الأول بنسبة 5.3%.