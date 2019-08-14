بعد قفزتها أمس.. أسعار الذهب تفقد 8 جنيهات في السوق المحلي اليوم

كتبا- منار الرخ:

هوت أسعار الذهب في التعاملات اليوم الأربعاء بقيمة 8 جنيهات، بعد أن قفزت أمس 20 جنيهًا متأثرة بارتفاع سعر المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة، لمصراوي إن سعر جرام عيار 21 تراجع إلى 692 جنيهًا مقابل 700 جنيه أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 593 جنيهًا مقابل 600 جنيه، وجرام عيار 24 إلى 791 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 5536 جنيهًا.

وقال نجيب إن حركة البيع والشراء في السوق المصري لا تزال تعاني من الركود، مضيفًا أن الأسعار في حالة متذبذبة ما يجعل البعض يتخوف من البيع أو الشراء لحين استقرار الأسعار.

وعالميًا تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن أرجأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية، ما تسبب في انحسار مخاوف التجارة، على الرغم من أن الضبابية السياسية واستمرار المخاوف بشأن النمو العالمي كبحا خسائر المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وقالت وكالة رويتزر إنه بحلول الساعة 04:52 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1497.17 دولار للأوقية (الأونصة)، قبل أن يرتد السعر إلى 1501 دولارًا للأوقية لكنه يبقى أقل من السعر الذي وصل له أمس.