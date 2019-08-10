التضامن: صرف 59 مليون جنيه شهريًا لسداد النفقة من بنك ناصر الاجتماعي

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن صندوق تأمين الأسرة صرف 59 مليون جنيه شهرياً "نفقة" لسيدات مستحقات للنفقة عددهن 362 ألف مستفيدة.

ويتيح بنك ناصر من خلال صندوق تأمين الأسرة، للسيدات الحصول على النفقة من البنك في حال حصولهن على حكم قضائي واجب النفاذ واستيفاء الأوراق المطلوبة، ويبدأ الصرف في الشهر التالي لتقديم الأوراق ويتم الصرف للمستحقين دون النظر عن توريد مبلغ النفقة.

وقال البيان إن مجلس إدارة الصندوق، عقد اجتماعًا لاعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي الماضي.

وبحسب البيان فإن المؤشرات المالية لأداء أعمال الصندوق أظهرت نمواً ملحوظاً حيث بلغت ميزانية الصندوق 603 ملايين جنيه مقابل 466 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 29%.

وأضاف أن إجمالي النفقة المنصرفة منذ تأسيس الصندوق حتى نهاية يونيو الماضي بلغت 3 مليارات و290 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي الحسابات الاستثمارية مبلغ 407 ملايين جنيه مقابل مبلغ 370 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 37 مليون جنيه بنسبه تطور 10%.

وقال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب لبنك ناصر إن البنك المركزي وافق على فتح حساب موحد لدى جميع البنوك المصرية والهيئة القومية للبريد لقبول التبرعات والهبات والوصايا لصالح الصندوق.

وقال فاروق إنه تم تقديم مقترح للتعاقد فيما بين الهيئة القومية للبريد وصندوق تأمين الأسرة لإتاحة قيام مديني النفقه بسداد المستحق عليهم لصالح الصندوق من خلال مكاتب البريد المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية.

واستعرض فاروق الإجراءات التي قام بها البنك للتيسير على مستحقي النفقة للحصول على مستحقاتهم، حيث فتح البنك عدة منافذ للصرف منها الصرف من خلال فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرعًا أو الصرف عن طريق بطاقة ATM.

وبحسب البيان أصدر البنك حوالي 97.4 ألف بطاقة مما يتيح للعملاء الصرف من كافة ماكينات الصراف الآلي.

وقال البيان إن البنك وقع بروتوكولات تعاون مع شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر لتقديم خدمة صرف النفقة بالمحمول وهو مشروع يمكن السيدات المستحقات للنفقة من الحصول على نفقاتهن عبر التليفون المحمول والذي من شأنه توفير الكثير من الوقت والعبء لمستحقي النفقة من خلال إتاحة عدد أكبر من قنوات وطرق الصرف ويتم التقديم لهذه الخدمة الجديدة عبر الهاتف المحمول.