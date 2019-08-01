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    أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في بنكي قناة السويس والتعمير والإسكان

    05:42 م الخميس 01 أغسطس 2019
    أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في بنكي قناة السويس والتعمير والإسكان

    أسعار الدولار

    القاهرة- مصراوي:

    انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي قناة السويس، والتعمير والإسكان، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

    وتراجع سعر صرف العملة الأمريكية قرشين في بنك قناة السويس إلى 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

    وانخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان قرشين، ليسجل 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

    بينما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الأهلي، ومصر، والبركة عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك التجاري الدولي عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار بنك قناة السويس بنك التعمير والإسكان بنك الإسكندرية البنك التجاري الدولي

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