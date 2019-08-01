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    "الأوروبي لإعادة الإعمار" يستهدف فتح مكتبين له في الإسماعيلية وأسيوط

    04:37 م الخميس 01 أغسطس 2019
    "الأوروبي لإعادة الإعمار" يستهدف فتح مكتبين له في الإسماعيلية وأسيوط

    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية


    كتبت- منال المصري

    قالت جانيت هيكمان المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك يستهدف فتح مكتبين جديدين له في مصر، أحدهما في الإسماعيلية خلال العام الجاري، والآخر في محافظة أسيوط العام المقبل، بهدف زيادة توسع البنك في تمويل المشروعات.

    وأضافت جانيت هيكمان أن البنك لديه مكتبين بالفعل في مصر أحدهما في القاهرة، والآخر في الإسكندرية.

    جاء ذلك خلال توقيع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع شركة راية فودز لتصنيع وتصدير المنتجات الزراعية التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، على تمويل بقيمة 5 ملايين يورو، بهدف دعم خطة الشركة التنموية.

    وذكرت جانيت أن البنك الأوروبي ضخ استثمارات لمصر بأكثر من 5 مليارات يورو في 95 مشروعا بأنحاء الجمهورية منذ عام 2012 وحتى الآن.

    ويعتبر البنك العام المالي 2018 هو عام ريادي في تاريخ أعماله بمصر، حيث اعتلت مصر قائمة الدول من حيث الاستثمارات الجديدة للبنك خلال العام.

    الأوروبي لإعادة الإعمار جانيت هيكمان البنك الأوروبي

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