ما هي أبرز الأجهزة الكهربائية التي تملكها الأسر المصرية؟ (إنفوجرافيك)

ما هي أبرز الأجهزة الكهربائية التي تملكها الأسر ال

كتبت- ياسمين سليم:

تصميم- مايكل عادل:

أظهرت نتائج بحث الدخل والإنفاق ومؤشرات الفقر في مصر لعام 2017-2018، الصادرة مؤخرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تصدر الثلاجات والتليفزيونات قائمة أكثر الأجهزة الكهربائية بحوزة الأسر المصرية.

ويرصد مصراوي من خلال الإنفوجرافيك التالي أبرز الأجهزة الكهربائية التي تمتلكها الأسر في مصر، ونسبة الأسر المالكة لهذه الأجهزة من إجمالي عدد الأسر، وفقا لبيانات الإحصاء.