أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات للجرام في مصر خلال تعاملات الخميس

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، بقيمة 7 جنيهات للجرام مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 650 جنيها مقابل 657 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 557 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 743 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5200 جنيه.

وأرجع نادي نجيب انخفاض أسعار الذهب في مصر إلى تراجع أسعار الخام عالميا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم انخفاضا بنحو 7.82 دولار بنسبة 0.55% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1405.96 دولار في الساعة الواحدة و25 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.