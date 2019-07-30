التخطيط: 70% من مخصصات تكافل وكرامة تذهب إلى أفقر 40% من السكان

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك أظهرت استفادة أفقر 10% من السكان بـ 28.2% من مخصصات برنامجي الدعم النقدي تكافل وكرامة، بينما تذهب 70% من هذه المخصصات إلى أفقر 40% من السكان.

وأضافت وزيرة التخطيط خلال مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر 2017/2018" أن مؤشرات الفقر التي يتناولها البحث لا ترصد الفقر المادي فقط، بل يتم رصد الفقر متعدد الأبعاد، وهو الحرمان من أوجه الحياة الكريمة مثل الإلتحاق بالتعليم والوصول للخدمات الصحية وعدم توافر المسكن الجيد.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس أن نسبة الفقر ارتفعت إلى 32.5% وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017- 2018.

وبحسب الوزارة تعمل الدولة على تعزيز معدلات النمو التصاعدي المستدام، والذي بلغ في العام المالي الجاري نحو 5.6% وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ 11 عامًا، وهو ما انعكس على انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أدنى مستوى له 8.1% فى الربع الأخير من العام المالي 2018/2019.

وقالت الوزارة إن الدولة قامت خلال العام الجاري بضخ استثمارات عامة مقدارها 460 مليار بنسبة نمو 49% من الاستثمارات الكلية وبزيادة قدرها 26% من إجمالى الاستثمارات البالغة 1.16 تريليون جنيه بنسبة زيادة 25%.

وأضافت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن القطاعات الهامة التي تعوّل عليها الحكومة لاستدامة النمو التصاعدي، حيث تم ضخ حوالى 25 مليار جنيه من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأربع أعوام الماضية وفرت حوالى 1.5 مليون فرصة عمل.

وبحسب الوزارة فإن الدولة اتخذت إجراءات حماية اجتماعية مثل زيادة مخصصات الدعم، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات تتسق في مجملها مع منظومة الحماية الاجتماعية منها رفع الحد الأدنى للمعاشات والأجور وبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

ويوفر بحث الدخل والإنفاق، بيانات ومؤشرات حول متوسطات دخل وإنفاق واستهلاك الأسر والأفراد وأنماط الإنفاق وفقاً للمعايير المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والديموغرافية.

كما يوفر البحث بيانات حول مستويات المعيشة ومؤشرات الفقر والبيانات المطلوبة للحسابات القومية في المحافظات والمدن والقرى المصرية.