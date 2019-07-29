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جامع: عرض قانون المشروعات الصغيرة على مجلس النواب الدورة البرلمانية المقبلة

01:51 م الإثنين 29 يوليه 2019
جامع: عرض قانون المشروعات الصغيرة على مجلس النواب الدورة البرلمانية المقبلة

نيفين جامع

كتبت-منال المصري:

كشفت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن عرض قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة لمناقشته وإقراره.

وأضافت في تصريحات لمصراوي أن مجلس الوزراء أقر القانون وتم إرساله لمجلس النواب، مؤكدة على أن القانون يحمل مزايا متعددة وخاصة للقطاع غير الرسمي لضمه في المنظومة الرسمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر لجهاز تنمية المشروعات، اليوم الاثنين، لاستعراض استراتيجية ونتائج برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة تحت اسم "مشروع تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة والجيزة"، والذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها المعنية.

وحضر المؤتمر أحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، وممثلو الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية.

نيفين جامع مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات

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