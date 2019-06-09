"بالجنيه فقط".. البنك المركزي يحدد قواعد إصدار البطاقات المدفوعة مقدما

كتبت منال المصري

انتهى البنك المركزي من وضع القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا، داخل مصر.

ويعرض مصراوي أبرز 24 معلومة عن البطاقات المدفوعة مقدمًا (Prepaid Cards) كما حددها البنك المركزي:

1- تصـدر البطاقـات المدفوعـة مقدمـًا بعملـة الجنيه المصري فقط لا غير ويشـترط الحصـول علـى موافقـة مسـبقة مـن البنـك المركـزي المصـري قبـل اصـدار أي بطاقـات مدفوعـة مقدمـًا بعمـلات أجنبيـة.

2- المدة القصوى لصلاحية البطاقة هي خمس سنوات فقط لا غير ويلتـزم البنـك عنـد إصدار البطاقـات المدفوعـة مقدمـًا بالتعـرف علـى هويـة طالب البطاقة.

3- الحد الأقصى لرصيد البطاقة مبلغ 20 ألف جنيه.

4- الحـد الأقصى اليومي للسـحب والتحويـل والمشتريات للعميـل الواحـد بالبنك هـو مبلـغ 12 ألف جنيه.

5- الحـد الأقصـى الشـهري للسـحب والتحويل والمشـتريات مـن بطاقات العميـل الواحد بالبنـك مـن الأشـخاص الطبيعييـن مبلـغ 100 ألف جنيه، ومن الشـركات والمنشآت متناهيـة الصغـر مبلـغ 200 ألف جنيه.

6- يُسـمح بإصدار البطاقـات المدفوعـة مقدمـًا بحـد أقصى بطاقة واحدة للشـخص على مسـتوى البنـك الواحد.

7- لمحافظ البنـك المركـزي المصـري أن يعـدل تلك الحدود القصوى وكـذا عدد البطاقات المصدرة للشـخص على مسـتوى البنك الواحد.

8- يمكـن إصدار تلـك البطاقـات مطبـوع عليهـا اسم العميـل (Embossed) أو بـدون طباعـة اسم العميـل (Non-Embossed).

9- يجـب أن تكـون البطاقـات غيـر مفعلـة قبـل تسـليمها للعميل ويتـم التفعيـل فـور التأكد مـن استلام العميـل للبطاقـة علـى أن يقـوم البنـك بوضـع الأليـة الخاصـة بالتحقـق مـن اسـتلام العميـل للبطاقـة.

10- يمكـن للبطاقـات المدفوعـة مقدمًا إرسـال التحويلات محليـا فقط أو تلقي التحويلات سـواء محليـا أو دوليًـا وفقـا القواعد الخاصة بالتحويلات.

11- التــزام البنـك بتوفير آليـة للعملاء للاطلاع على المعلومات الماليـة للبطاقات فعلى سـبيل المثال لا الحصر (كشـف حسـاب مختصـر مـن خـلال ماكينات الصراف الآلـي – كشـف حسـاب إلكترونـي – كشـف حسـاب مطبوع).

12- وضـع البنـك الأليـة التـي تضمـن معرفـة العملاء بكافـة الشـروط والأحكام وكـذا المصروفات الخاصـة بالبطاقـات المدفوعـة مقدمـًا بصـورة واضحـة.

13- يمكن ربـط أنظمة البطاقـات المدفوعـة مقدمـًا مـع أنظمة البنـك المختلفـة، فعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر: نظام الإنترنت البنكي، ونظام الهاتف المحمول البنكي، ونظام محفظة الهاتف المحمول.

14- يجـب علـى البنـوك توفيـر خدمـات الدفع باستخدام البطاقـات المدفوعـة مقدمًا على مـدار السـاعة، مـع ضمـان أداء الخدمـة للعملاء بالسـرعة المناسـبة.

15- يجـب علـى البنـوك وضـع معاييـر لتقييـم ومتابعـة مسـتوى أداء تقديـم خدمـات الدفـع باستخدام البطاقـات المدفوعـة مقدمـًا، كمـا يجـب اتخاذ التدابير اللازمـة للتأكد مـن قـدرة نظـم خدمـات الدفـع باستخدام البطاقـات المدفوعـة مقدمـًا والنظـم الداخليـة الخاصـة بتقديـم الخدمـة علـى التعامل مع حجـم العمليـات المتوقعة والنمو المسـتقبلي لهـذا النـوع مـن الخدمـات.

16- يجـوز للبنـوك إصدار بطاقـات مدفوعـة مقدمـًا بـأي مـن أنواعها المذكـورة أعلاه بصـورة مشـتركة Co-branded cards مـع إحدى الجهـات / الهيئات /الشـركات سـواء الحكومية أو الخاصة بحيث تشـتمل البطاقة على الشـعار الخاص بالبنـك المصـدر للبطاقـة والشـعار الخـاص بالجهة / الشـركة / الهيئة وتخضع تلك البطاقـات لنفـس القواعـد الخاصـة بالبطاقـات المدفوعـة مقدمًا.

17- فـي حالـة وجـود أكثر من برنامج Application على الشـريحة الذكية Smart Chip الخاصـة ببطاقـة الدفـع الإلكترونيـة يسـتلزم الحصـول علـى موافقـة أخرى مـن البنك المركـزي المصري.

18- اسـتخدام الرقـم السـري Personal Identification Number -PIN يكـون ملزمـا عنـد اسـتخدام تلـك البطاقـات، واسـتخدام الكـود الأمـن Secure code للمعاملات التـي تتـم عبـر شـبكة الإنترنـت.

19- يتعيـن علـى البنـك فـي ضـوء تقييمـه للمخاطـر المرتبطـة بالخدمـة وبمسـتخدم البطاقـات المدفوعـة مقدمـًا وضـع حـدود قصـوى للرصيـد وقيمـة وعـدد كل مـن العمليـات اليوميـة والشـهرية التـي تتم على حسـاب البطاقات المدفوعة مقدمًا وتقييـم المخاطـر المرتبطة بالخدمة ومستخدم البطاقة ووضع حـدود قصوى للرصيد وقيمـة وعـدد كل مـن العمليـات اليوميـة والشـهرية التـي تتـم علـى حسـاب البطاقات المدفوعـة مقدمًا.

20- فـي ضـوء تقييـم البنـك للمخاطـر المتعلقـة بالخدمة يتعيـن على البنك النظـر في مدي ملائمة اعتبـار الخدمـة ذات مخاطـر مرتفعـة وتطبيـق إجراءات عناية مشـددة تجاه مسـتخدم البطاقـة والتعاملات الخاصة به.

21- يتـم إيلاء عنايـة خاصـة للعميـل، بمـا يشـمل مراقبـة التحويلات المتعلقـة بـه بشـكل منتظـم، والتأكد مـن عـدم وجـود أي شـبهة تتعلق بغسـل الأموال أو تمويـل الإرهاب أو أية جريمة.

22- يجـب علـى البنـوك إخطار عملائهـا مـن حاملـي البطاقـات المدفوعـة مقدمـًا بـأي معاملات ماليـة أو أنشطة ذات مخاطـر مرتفعة تتم علـى بطاقاتهم– وذلك من خال وسـيلة مميكنـة بديلـة (مثـل الرسائل النصيـة القصيـرة أو رسائل البريـد الإلكتروني).

23- يراعـى عنـد إغلاق البطاقة وضع الإجراءات المناسـبة التي تكفل مواصفات وادارة البطاقات المدفوعة مقدما.

24- فـي حـال تقـدم حامـل البطاقـة بطلب لتعديل البيانـات الخاصة به في أحد الفروع أو لدى أحد منافـذ مقـدم الخدمة، يتـم تطبيق الإجراءات اللازمة للتأكد من هويته.

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