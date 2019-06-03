المالية تلزم شركات الأشخاص بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا بدءا من يناير

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت وزارة المالية، قرارا يلزم "شركات الأشخاص" بإرسال الإقرار الضريبي لها إلكترونيا من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية "خدمة ممولي ضريبة الدخل"، أو أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، اعتبارًا من أول يناير 2020، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن القرار يتضمن تعديل المادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، في إطار خطة الحكومة للتحول الرقمي؛ بما يُسهم في التيسير على الممولين، وتقديم خدمة متميزة لهم.

ويلزم القرار الممول بتسجيل نفسه عبر أي من هذه القنوات الإلكترونية والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر مسئولاً عما يُقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة، أو أن يُقدم توقيعًا إلكترونيًا مُجازًا من المصلحة.

وأضافت الوزارة أن التعديلات تُلزم الممول "الشخص الاعتبارى" بإرسال الإقرار الضريبي إلكترونيًا، على النحو المشار إليه، وأجازت للممول "الشخص الطبيعى"، الاستفادة من هذه الخدمة، وإرسال الإقرار الضريبي بهذه الطريقة.

وذكرت أن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا يكون بمثابة تقديمه إلى المأمورية المختصة، مشيرة إلى أنه فى جميع الأحوال يجب أن يُقدم الممول ما يُفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها فى المادة 82 من هذه اللائحة أو التي تقررها وزارة المالية.