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    بعد خسارة 10 جنيهات أمس.. أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع

    12:42 م الخميس 27 يونيو 2019
    بعد خسارة 10 جنيهات أمس.. أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع

    ذهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، جنيهين للجرام، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعدما فقدت نحو 10 جنيهات من قيمتها للجرام أمس.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 650 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 652 جنيها أمس.

    وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى 557 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 743 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5200 جنيه.

    وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع، بينما يترقب المستثمرون تطورات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر في اليابان، بحسب وكالة رويترز.

    وبحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1402.09 دولار للأوقية بعدما فقد أكثر من 1% في الجلسة السابقة.

    وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1406.30 دولار للأوقية.

    أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية الدولار الصين الولايات المتحدة

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