حسام فريد: صندوق تنمية الصادرات "مميكن" بنهاية سبتمبر المقبل

كتبت- دينا خالد:

قال حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على ميكنة صندوق تنمية الصادرات، كي يلائم البرنامج الجديد لرد أعباء المصدرين، وإنه من المنتظر الانتهاء من إعداده بنهاية سبتمبر المقبل.

وأضاف فريد، أثناء لقاءه في برنامج مال وأعامال المذاع على فضائية اكسترا نيوز: "الصندوق بطبيعة عمله الحالية لا يصلح للمتطلبات الجديدة، إذا الميكنة لازمة لمواكبة متطلبات البرنامج الجديد".

ويتضمن الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، تخصيص 40% من موازنة البرنامج رد أعباء نقدية، و30% تسويات مع وزارة المالية، و30% دعام غير مادي ويشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي، بحسب بيان سابق للوزارة.

وسيتم إيقاف البرنامج الحالي اعتباراً من 30 يوينو الجاري وبدء البرنامج الجديد إعتباراً من أول يوليو المقبل كما سيتم تقييم البرنامج الجديد من يناير إلى مارس في كل عام.

وأشار فريد، إلى أن الوزارة ستجتمع اليوم مع أحمد كوجك، نائب وزير المالية، وأماني الوصال، رئيس صندوق تنمية الصادرات، ورؤساء بعض الشركات المصدرة، لوضع آليات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.

وتعاني الشركات المُصدرة من تراكم مستحقاتها لدى الحكومة من برنامج المساندة التصديرية على مدار عامين، حيث ارتفعت مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات تقارب 20 مليار جنيه، وفقا لرؤساء مجالس تصديرية.

وقال فريد، أن حجم المتأخرات التي تم مراجعتها حتى نهاية إبريل الماضي بلغت 7.8 مليار جنيه.

أوضح فريد أنه سيجتمع الأحد المقبل مع رؤساء المجالس التصديرية، لشرح أليات العمل بالبرنامج الجديد، ليتم العمل به بدءا من العام المالي الجديد بدون مشاكل.

وأضاف فريد، أنه عقب الإعلان عن اليات تنفيذ البرنامج الجديد، سيتم عقد مجلس إدارة مكون من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، و4 وزراء معنيين، وأهل الخبرة من القطاعات المختلفة ليتولوا الأشراف على تنفيذ البرنامج.