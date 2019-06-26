أرباح إيجيترانس ترتفع بنحو 27% خلال الربع الأول من العام الجاري

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)، في بيان اليوم الأربعاء، إن صافي أرباح الربع الأول من العام الجاري، ارتفع بنسبة 26.9% ليصل إلى 17.6 مليون جنيه مقابل 13.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات النشاط المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت بنسبة 42.8% لتصل إلى 89 مليون جنيه، بحسب البيان.

وأوضحت الشركة، أن محفزات النمو الرئيسية لأعمال الشركة تتمثل في زيادة معدل اكتسابها للعملاء إلى جانب التوسع السوقي الثابت الذي شهده قطاع النقل المحلي في الربع الأول من العام.

وقالت عبير لهيطة، رئيس مجلس إدارة ايجيترانس، إن الأداء الإيجابي للمصروفات البيعية والعامة والإدارية والتكاليف، يعكس زيادة تركيز الشركة على تطبيق أسلوب منضبط لمراقبة التكاليف والتدفقات النقدية، بالإضافة لزيادة الكفاءة التشغيلية.

وأضافت : "تواصل ايجيترانس تركيزها على زيادة الإيرادات الإجمالية ومستويات الربحية، وتأتي نتائجنا المالية خلال الربع الأول من العام لتؤكد ذلك. إنّ الأداء القوي لأنشطتنا الرئيسية كان مشجعاً بصورة كبيرة".

وأوضحت لهيطة، أن الاستراتيجية الحالية للشركة والتي تركز على زيادة حجم أعمالها ورفع الكفاءة التشغيلية والتواصل القوي مع عملائها، أدت لتحفيز نمو أعمال الشركة في هذا القطاع. إننا نرى إمكانيات أكبر لنمو أعمالنا في المستقبل.

وايجيترانس، شركة متخصصة في خدمات النقل المتكامل واللوجستيات، ومدرجة في البورصة.

وقال بيان الشركة، إن الزيادة في الطلب على خدمات الشحن أدى إلى زيادة الطلب على النقل البري وخدمات التخزين، وقد دعّم هذا النمو وتوقعاته المستقبلية وإضافة بعض كبار العملاء إلى قائمة عملاء ايجيترانس أداء الشركة.