"المنتدى المصري البرازيلي" يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

كتب- مصطفى عيد:

قالت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها بحثت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والبرازيل، وآفاق الاستثمار خلال "المنتدى الاقتصادي المصري البرازيلي"، والذي عقد مؤخراً في القاهرة.



وبحسب الغرفة، تناولت أعمال المنتدى سلسلة من الجلسات النقاشية التي شملت أبرز القضايا المؤثرة في كلا البلدين، وفي مقدمتها واقع ومستقبل البيئة الجيو-اقتصادية في البرازيل ومصر، والاتجاهات السائدة، والفرص الاستثمارية المتاحة، والحلول المحتملة التي من شأنها مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

كما تناولت هذه الجلسات بحث الموضوعات ذات الصلة باتفاقية "الميركسور" والاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية المصرية.

وقال روبنز حنون رئيس الغرفة، إن "المنتدى الاقتصادي المصري البرازيلي" جاء بمثابة دليل قوي على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وشكّل منصة استراتيجية لمناقشة أحدث الاتجاهات وأهم القضايا وأبرز التحديات في وقتٍ هام للغاية.

وأضاف أن المنتدى قدم فرصة مثالية لاستكشاف فرص جديدة لعقد شراكة فاعلة وبحث سبل الاستثمار المحتملة ضمن مجتمع الأعمال في كل من البرازيل ومصر.

واستعرض روبنز حنون، خلال المنتدى، أبرز المقومات الواعدة التي تعزز جاذبية مصر بالنسبة للمستثمرين البرازيليين، مسلطاً الضوء على العوامل الرئيسية الدافعة لعجلة الأعمال والاستثمار ضمن السوق المصرية.

وذكر أن في مقدمة هذه العوامل النمو السكاني المطّرد، والتزام مصر باتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها مع دول "الميركسور"، فضلاً عن الجهود الحكومية المستمرة لتحديث البنية التحتية وخلق فرص عمل مناسبة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار حنون إلى أنّ مصر جاءت في مقدمة الوجهات الرئيسية للصادرات البرازيلية إلى العالم العربي خلال عام 2018، كما أنّها تعتبر في صدارة الدول المستوردة لمنتجات اللحوم البرازيلية الحلال في الوقت الذي تتجه فيه كبرى الشركات البرازيلية إلى تأسيس شركات فرعية لها في مصر.

وقال: "نؤمن بأهمية تعزيز الروابط التجارية بين البرازيل ومصر والتي يجب أن ينظر إليها من قبل حكومتي البلدين على أنها ذات بعد استراتيجي هام للغاية، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة تكثيف جهودنا الحثيثة لتطوير وتعزيز وتقوية العلاقات الثنائية الواعدة."

وبحسب الغرفة، ارتفعت قيمة الصادرات البرازيلية إلى مصر خلال عام 2018 إلى 2.1 مليار دولار بنمو قدره 50% على مدى السنوات العشر الماضية، كما شهدت مبيعات مصر إلى البرازيل ارتفاعاً بنسبة 207% على مدار عقد من الزمن، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 270 مليون دولار في العام الماضي.

وتشمل الصادرات البرازيلية إلى مصر بالدرجة الأولى السكر، واللحوم، والدواجن، والذرة الصفراء، في حين تتضمن الصادرات المصرية إلى البرازيل كلاً من الأسمدة، والزيتون، والقطن، وفقا للبيان.