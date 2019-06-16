الخرافي تشارك في المؤتمر السنوي لمراكز البيانات العملاقة بالقاهرة

القاهرة- مصراوي:

أعلنت مجموعة الخرافي الكويتية من خلال شركة "ايماك Emak" عن مشاركتها في المؤتمر السنوي الثالث لمستقبل مراكز البيانات العملاقة "Future of Data Centers" والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة ما بين 16 – 18 يونيو الجارى تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال بيان صحفي أصدرته الشركة اليوم، إن اهتمام مجموعة الخرافي الكويتية بالاستثمار في صناعة مراكز البيانات يأتي كنتيجة اللقاء الذي تم في القاهرة أبريل الماضي بين مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبدر الخرافى، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الخرافي" الكويتية، لبحث فرص توسيع استثماراتهم بمصر، خاصة في مجال إنشاء مراكز البيانات Data Centers.

قال محمود السيد، العضو المنتدب لمجموعة الخرافي للتكنولوجيا إن صناعة مراكز البيانات تساهم في بناء الاقتصاد الرقمي في مصر وهو التوجه الذي تتبناه الحكومة المصرية في الوقت الحالي حيث تمتلك مجموعة الخرافي كافة القطاعات المختلفة اللازمة للعمل في منظومة التحول الرقمي بداية من البنية التحتية والأمن المعلوماتي ومراكز البيانات وصولًا إلى الحلول المتكاملة والتي يمكن أن تقدمها للعملاء سواء من الشركات او الحكومات .

وأضاف تعد منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا مهيأة بشكل كامل لتسريع استخدامها تقنيات المنصة الثالثة كالتقنيات السحابية وتحليل البيانات الضخمة ومسرعات الابتكار مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والنظم العقلية والروبوتات والواقع الافتراضي المعزز والطباعة ثلاثية الأبعاد وسلسلة الكتل (البلوك تشين) .

ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الإجمالي على تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بمعدل سنوي قدره 2.5% خلال العام 2019 ليصل إلى 213 مليار دولار، وفقاً لبيانات آي دي سي .