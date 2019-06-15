المالية: نعمل على ضغط البرنامج الزمني لتحديث المنظومة الضريبية

كتب- مصطفى عيد:

عقدت وزارة المالية اجتماعًا؛ لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير المنظومة الضريبية، وميكنة الإجراءات؛ بهدف التيسير على الممولين، وتطوير المظلة التشريعية لمكافحة التهرب الضريبي، بحسب بيان صحفي للوزارة اليوم السبت.

وخلال الاجتماع طالبت الوزارة بضغط البرنامج الزمني لتطوير المنظومة الضريبية، وميكنتها، والاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية، على أن يتم قبل نهاية سبتمبر تسجيل نصف مليون ممول ممن يخضعون لضريبة القيمة المضافة.

أكدت الوزارة على أهمية استمرار التنسيق بين الأطراف المعنية بتحديث المنظومة الضريبية، بحيث يتم تسريع وتيرة حوكمة الإجراءات واستحداث الآليات البرمجية التي تضمن خلق نظام ضريبي إلكتروني متكامل وفقًا لأحدث المعايير العالمية مع الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة.

وجَّهت الوزارة بتكثيف جهود مكافحة التهرب الضريبي، وإطلاق حملات للتفتيش على الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بمختلف المحافظات للتحقق من التسجيل الضريبي؛ بما يُسهم في ضمان تحصيل حق الدولة.

وشددت الوزارة على سرعة إتاحة آليات متطورة للتواصل المباشر والفعَّال مع الممولين من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات عبر إنشاء مركز اتصالات متكامل جديد يعمل بأحدث النظم التقنية، بما يُسهم في رفع كفاءة النظام الضريبي، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي.