التخطيط: تفعيل خدمة الملصق الإلكتروني للمركبات بدلا من الأكشاك

القاهرة – مصراوي:

قالت وزارة التخطيط، في بيان اليوم السبت، إنها استحدثت خدمة ضمن الخدمات الخاصة بمنظومة المرور ييتعلق بإلغاء أكشاك التأمين في نطاق الوحدات المروية وتفعيل الملصق الإلكتروني للمركبات.

وأوضحت الوزارة، أن الخدمة المستحدثة نتيجة التعاون المثمر مع وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الشرطة المتخصصة.

وأوضح البيان، أن كافة الخدمات التي تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها أو التعاون في تنفيذها تأتي بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد وتحقيق أقصى درجات الراحة عبر خدمات جماهيرية على أعلى مستوى من الدقة والفاعلية.

وقالت إن الهدف الرئيس لكل خطط التنمية هو المواطن متابعة أن الخدمات المرورية خاصة تستحوذ على أهمية كبيرة لدى المواطنين وتيسير عملية الحصول عليها أصبح ضرورة ملحة.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الاستغناء عن أكشاك التأمين في نطاق الوحدات المرورية، في مقابل الحصول على شهادة التأمين من خلال شباك الترخيص.

وقالت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، إنه تم الربط بين الشركات مقدمة خدمة التأمين والمرور، لتقليل عدد الأكشاك والمنافذ وكذلك تسهيلا على المواطنين وتقليل عدد الإجراءات للحصول على الخدمة.

وأضافت لبيب، أن الهدف من الخدمة هو تقليل عدد المنافذ والأكشاك التي تقدم الخدمة للمواطنين اعتمادا على الموظفين بما يسهم في منع التكدس والزحام.

وتتيح الخدمة مراقبة تامة على المركبات على مستوى الجمهورية والحد الذكي والردع لمرتكبي حوادث سرقة السيارات كما يساعد في تسهيل ضبط السيارات المسروقة أو التي قد يحدث تلاعب في بياناتها أو لوحاتها حيث يتم وضع الملصق علي السيارات بالوحدات المرورية عند الفحص.