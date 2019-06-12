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البورصة تتراجع هامشيا مع بداية تعاملات اليوم

10:31 ص الأربعاء 12 يونيو 2019
البورصة تتراجع هامشيا مع بداية تعاملات اليوم

البورصة

القاهرة – مصراوي:

تباين أداء مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وتراجع المؤشر الرئيسي Egx30 بنسبة 0.09%، إلى مستوى 14193 نقطة.

وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع بنسبة 0.4% بنهاية التعاملات أمس.

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