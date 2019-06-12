البورصة تتراجع هامشيا مع بداية تعاملات اليوم
10:31 ص الأربعاء 12 يونيو 2019
القاهرة – مصراوي:
تباين أداء مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وتراجع المؤشر الرئيسي Egx30 بنسبة 0.09%، إلى مستوى 14193 نقطة.
وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع بنسبة 0.4% بنهاية التعاملات أمس.
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