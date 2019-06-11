"الدفع بأكثر من بطاقة".. تسهيلات جديدة في منظومة التحصيل الإلكتروني الحكومية (مستند)

القاهرة- مصراوي:

قررت وزارة المالية إتاحة التحصيل الإلكتروني للمستحقات والخدمات الحكومية بأكثر من بطاقة بنكية، دون اعتبار هذا الأمر تجزئة للمدفوعات، بحسب كتاب دوري للوزارة حصل عليه مصراوي.

وبدأت الحكومة في أول مايو، تحصيل مستحقات أو رسوم خدماتها، إلكترونيًا، وذلك بالنسبة للمبالغ التي تزيد قيمتها على 500 جنيه.

وسمحت الوزارة بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن.

وبحسب الكتاب الدوري فإن الوزارة حظرت تجزئة المتحصلات الحكومية لقيم أقل من 500 جنيه تجنبًا لتطبيق التحصيل الإلكتروني.

وقررت الوزارة تعديل الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن خصمها من البطاقات البنكية لمسددي المستحقات أو الخدمات الحكومية لتكون الحد الأقصى المسموح لكل بطاقة يوميًا بدلًا من 10 آلاف جنيه.

وقررت الوزارة حظر إصدار أوامر توريد للمسددين سواء كان آليًا أو ورقيًا على البنوك المشاركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يقل عن 4 آلاف جنيه.

وسهلت الحكومة عملية السداد الإلكتروني عن طريق إعلانها عن توافر بطاقات مسبقة الدفع مجانًا، ولمدة 6 شهور، تبدأ من أول مايو، والتي يمكن استخدامها في سداد المستحقات المالية الحكومية.





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