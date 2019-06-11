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    وزارة الاتصالات: نمو القطاع سيتجاوز 12٪ بنهاية العام المالي الحالي

    12:20 م الثلاثاء 11 يونيو 2019
    وزارة الاتصالات: نمو القطاع سيتجاوز 12٪ بنهاية العام المالي الحالي

    وزارة الاتصالات

    كتب: محمد علاء الدين:

    قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال افتتاح مؤتمر تيك انفيست الذي تنظمه شعبة الاقتصاد الرقمي اليوم الثلاثاء، إن هناك العديد من المشروعات المبتكرة قائمة على الحلول التكنولوجية بالشركات الناشئة المصرية.

    وأضافت الوزارة أن هذا يؤكد أن الشباب المصري يبدع في إذا ما سنحت له الفرصة، ما يسمح بتبوء بمكانة رائدة لمصر في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

    وتابعت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموًا في مصر وسيتحاوز 12% خلال العام المالي الحالي، خاصة أن الأرباع الثلاثة الماضية تجاوزت فيها نمو القطاع 15%.

    وشددت الوزارة على أهمية إنشاء قاعدة عريضة في مختلف التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل والحوسبة السحابية.

    وزارة الاتصالات مؤتمر تيك انفيست شعبة الاقتصاد الرقمي

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