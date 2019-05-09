"قناة السويس للحاويات" تعين محمود أيوب رئيسًا تنفيذيًا للعمليات

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة قناة السويس تداول الحاويات، إنها عينت المهندس محمود أيوب، رئيسًا تنفيذيا للعمليات اعتبارا من 20 مايو الجاري.

ويعد أيوب هو أول مصري يتولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة قناة السويس للحاويات، بحسب بيان من الشركة.

وقاد أيوب خلال العامين الماضيين رحلة التحول والتغيير في شركة قناة السويس للحاويات، ولعب دورًا رئيسيًا في تطبيق نظام التشغيل بالشركة والارتقاء به ليتماشى مع المعايير والأنظمة الدولية، وفقا لما ذكره البيان.

وبدأ محمود أيوب رحلته في شركة قناة السويس للحاويات في يناير 2006، وقاد العديد من المبادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات ومشاريع التحسين المستمر والصيانة والإصلاحات، وقام كذلك بإدارة العديد من المشاريع في مختلف محطات شبكة شركة ميرسك العالمية.

وأكدت شركة قناة السويس للحاويات استمرارها في سياسة الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب التنفيذية من فريق العمل لديها من المصريين والذي يمثل حاليًا ما يقرب من 99% من إجمالي عدد موظفي الشركة.