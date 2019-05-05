"20 % من مساحة واشنطن".. مصر تشغل أكبر محطة شمسية في العالم هذا العام

كتب- مصطفى عيد:

توقع بيان لوزارة الاستثمار، اليوم الأحد، تشغيل مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بكامل طاقته هذا العام.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في البيان على هامش زيارة وفد من البنك الدولي للمحطة إن القيمة الإجمالية للمشروع 2 مليار دولار لتوليد طاقة كلية تصل إلى 1600 ميجاوات.

ويعد مشروع بنبان تجمع لعدد من محطات الطاقة الشمسية في مكان واحد بطاقة إجمالية قدرها 1465 م.و بالتعاون مع 32 مستثمرًا، بحسب البيان.

وأضاف أنه من المنتظر أن يتم تشغيل المشروع بكامل طاقته خلال هذا العام، وتم ربط وتوصيل عدد 19 محطة طاقة شمسية من المشروع بإجمالي قدرات 930 ميجاوات منهم عدد 16 محطة طاقة شمسية تعمل بشكل تجاري بإجمالي قدرات 780 ميجا وات وعدد 3 محطات في مرحلة اختبارات التشغيل منتظر التشغيل التجاري لها تباعا خلال شهر مايو الجاري.

وبحسب ما نقله البيان عن ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، فإن محطة الطاقة الشمسية في بنبان، سوف تكون أكبر محطة في العالم، كما أنها جذبت أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات.

وأضاف أنه منذ 4 سنوات بدأت 20 شركة في تنفيذ هذا المشروع الطموح، والآن هذا المشروع يوازي 20% من مساحة واشنطن.