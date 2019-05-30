أسعار النفط ترتفع بفعل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تقرير أظهر انخفاضا أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية، لكن المخاوف من أن حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد تثير تباطؤا اقتصاديا كبحت المكاسب، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69.85 دولار للبرميل، مرتفعة 40 سنتًا أو 0.6% مقارنة مع الإغلاق السابق، وانخفض برنت قرابة 1% في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتًا أو 0.8% إلى 59.29 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، أمس الأربعاء، أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت 5.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 24 مايو الجاري إلى 474.5 مليون برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء القادم في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

من ناحية أخرى، تظل أسعار الخام مدعومة بتخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"ومنتجون آخرون كبار وكذلك تراجع إمدادات إيران، وفقًا للوكالة.

وأفادت بيانات ناقلات ومصدران بقطاع النفط أن صادرات الخام الإيرانية انخفضت في مايو الجاري إلى أقل من نصف مستويات أبريل الماضي عند نحو 400 ألف برميل يوميًا، بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات على مصدر الدخل الرئيسي لطهران.