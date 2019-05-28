المغربي: مدينة الروبيكي جاهزة لاستكمال نقل كافة مدابغ مجرى العيون

كتبت- دينا خالد:

قال ياسر المغربي، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، المسؤولة عن إدارة مشروع مدينة الروبيكي للجلود، إن الشركة انتهت من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية بمدينة الروبيكي بنسبة 100%.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن مدينة الروبيكي جاهزة، حاليًا، لاستقبال كافة الورش المتبقية في منطقة مجرى العيون، والتي خُصص لأصحابها ورش بالروبيكي، وأنه لا يوجد تأخير من طرف الشركة في تسليم الورش.

وكانت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، خاطبت مجلس الوزراء لتأجيل هدم المدابغ العاملة بمنطقة مجرى العيون بمصر القديمة إلى ما بعد إجازة عيد الفطر، لحين استكمال بناء الورش الخاصة بهم في مدينة الروبيكي.

ويهدف مشروع مدينة الروبيكي إلى نقل مدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي المتخصصة وإعادة توطينها وفقا لأحدث النظم والمخططات العالمية، بمساحة إجمالية للمدينة نحو 1629 فدانًا بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة فقط، وتصدير منتج تام الصنع، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.

وقال المغربي، إن "أعمال المرحلة الثانية انتهت منذ شهرين، إلا أن أصحاب مدابغ سور مجرى العيون يتباطؤون في عملية النقل، ونحن لا نمتلك رفاهية الوقت".

وأشار المغربي إلى أن أغلب مدابغ مجرى العيون انتقلت إلى الروبيكي وبدأت العمل بطاقة إنتاجية كبيرة للسوق المحلي والتصدير، حيث أن المدابغ التي انتقلت تمثل نحو 98% من القدرة الإنتاجية للسوق.

وأوضح المغربي أن عدد المدابغ المتبقية في مجرى العيون، والتي سيكون لها ورش بديلة في الروبيكي نحو 50 ورشة، وهي ورش صغيرة تتراوح مساحتها بين 100 و300 متر، وتمثل نسبة ضئيلة جدًا من حجم الإنتاج.

وأضاف أنه تم تكثيف العمل في المدينة بعد زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في يناير الماضي، لتعجيل الانتهاء من المشروع، والإسراع في عملية تفريغ منطقة مجرى العيون.

"تحملنا تكلفة إضافية من أجل الإسراع في التنفيذ حتى نتمكن من نقل باقي المدابغ، وبالتالي لن نسمح لأصحاب الورش بالتباطؤ في عملية الانتقال"، بحسب ما قاله المغربي.

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