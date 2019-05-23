النفط ينخفض 1% بفعل زيادة المخزونات الأمريكية ومخاوف تباطؤ نمو الطلب

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار النفط بنحو 1%، اليوم الخميس، مواصلة خسائر الجلسة السابقة في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وضعف الطلب من المصافي، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القباس العالمي برنت 63 سنتًا أو 0.9% للبرميل إلى 70.36 دولار للبرميل مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتًا أو 0.8% إلى 60.91 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام بالفعل 2% في اليوم السابق، بحسب الوكالة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت في الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2017 بفعل ضعف الطلب من المصافي، وفقًا للوكالة.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجيات السلع الأولية في بنك ساكسو، إن المخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب على النفط جراء التأثير السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمي تضغط أيضا على أسعار النفط.