أسعار الذهب بمصر ترتفع لليوم الثاني خلال تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الأحد، لترتفع جنيها واحدا، مقارنة بمستوياتها أمس السبت.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 622 جنيها مقابل 621 جنيها أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 533 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 711 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 4976 جنيها.

واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية لأسواق الذهب العالمية، والتي أغلقت تعاملاتها أول أمس الجمعة، على انخفاض أسعار الذهب لكنه يُتداول فوق أدنى مستوى في عشرة أسابيع والذي لامسه في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1291.75 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة تداول الجمعة بالسوق الأمريكي.