"هواوي مصر" تعرض رؤيتها عن الذكاء الاصطناعي على وزارة الاتصالات

كتب- محمد علاء الدين:

قالت هالة عرندة، مديرة العلاقات الخارجية والحكومية بشركة هواوي مصر، إن الشركة تعد حاليا رؤية شاملة حول نشاطها ورؤيتها الخاصة بتطوير الذكاء الاصطناعي لعرضه على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت ردا على سؤال لمصراوي، في جلسة نقاشية مع مجموعة من الصحفيين اليوم السبت، أن الشركة تسعى لبحث فرص الاستثمار مع وزارة الاتصالات في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية خاصة بالذكاء الاصطناعي والتى تعد محورا هاما لتحقيق الثورة الصناعية الرابعة، على حد قولها.

وأعلن عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبوع الماضي، عن تعيين جلستان عباس كامل، مستشارا لشؤون الذكاء الإصطناعي. وبحسب تصريحات صحفية سابقة لوزير الاتصالات فإن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية خاصة بالذكاء الاصطناعي.

وقال أندرو ويليامسون نائب رئيس شركة هواوي العالمي للتخطيط الاستراتيجي، في الجلسة النقاشية، اليوم، إن الدراسات التى أجرتها هواوي، تقول إنه بحلول عام 2025 ستصل قيمة العائدات من الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى 385 مليار دولار، وأن القطاع الخاص يمثل نحو 90 % من هذه العائدات.

من جانب آخر قالت عرندة، أن الشركة اجتمعت مع عمداء الجامعات المصرية ووزير التعليم و البحث العلمي لبحث التعاون مع الشركة من خلال برنامج تمويل ودعم البحث العلمي بالجامعات المصرية، "وحاليا تعمل الشركة على التأكد من مدى ملائمة معايير البحث العلمي بالجامعات المصرية بالمعايير الخاصة بهواوي تمهيدا للتعاون بين الجانبين".