أسعار النفط ترتفع مع تلميح السعودية لاحتمالية تمديد خفض المعروض



القاهرة- وكالات:

عوضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، خسائر مبكرة بعد أن قالت السعودية إن اتفاق المنتجين على خفض الإنتاج من يناير الماضي قد يتقرر تمديده بعد يونيو القادم ليغطي السنة بأكملها، بحسب وكالة رويترز.

جاءت تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، رغم ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعويض نقص المعروض المتوقع من تشديد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، وفقا للوكالة.

وفي الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 72.25 دولار للبرميل، مرتفعة 21 سنتا بما يعادل 0.3% عن أحدث إغلاق لها.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 17 سنتا أو 0.3% عن التسوية السابقة إلى 63.67 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط تعرضت لضغوط في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بعد أن نالت بيانات أنشطة المصانع الصينية من أسواق المال، بما في ذلك عقود النفط الخام، حيث أشارت إلى أن أكبر اقتصاد في آسيا مازال يعاني لاستعادة قوة الدفع.