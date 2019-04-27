مصر تشتري منتجات برازيلية بقيمة 412 مليون دولار بالربع الأول من 2019

كتب- محمد علاء الدين:

قالت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، في بيان اليوم السبت، إن مصر اشترت 1.63 مليون طن من المنتجات منتجات برازيلية خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 412 مليون دولار.

وبلغت قيمة الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 3.15 مليار دولار، مقارنةً بـ 2.75 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البيان.

وبلغ إجمالي الصادرات إلى الدول العربية 11.5 مليون طن مجتمعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، محققةً قفزة كبيرة من 9.1 مليون طن خلال 3 أشهر الأولى من عام 2018.

وقال روبنز حنون، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، إنه يتوقع زيادة الطلب على السلع البرازيلية في العالم العربي في الشهور القادمة من العام الجاري، بفضل مواصلة المنطقة تنفيذ البرامج الاقتصادية لتوسيع الفرص التجارية وتجربة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المطردة."

واشتملت أبرز واردات المنطقة العربية من البرازيل على الحديد، والذرة، والسكر، والدجاج، واللحوم البقريّة، والطائرات، مما حافظ على طلبها المتزايد من القطاع الصناعي والسوق الاستهلاكية.

وبلغت قيمة لحوم الدجاج المصدرة إلى الدول العربية 580.36 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة لحوم الأبقار 275.39 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2019.

فيما كانت أهم المنتجات المصدرة هي اللحوم ومنتجات خامات الحديد ومركزاتها بما في ذلك بيريت الحديد المحمص وسكر القصب وسكر البنجر والسكروز النقي كيميائيا وحبوب ذرة والمحركات النفاثة ومحركات التوربين الغازي والأنابيب؛ والحديد (بخلاف حديد الزهر) أو الصلب.

وأضاف حنون : "سنواصل جهودنا لتسهيل التفاعل بين هذه الأسواق وتحسين علاقاتها التجارية من خلال إنشاء قنوات فعالة للاتصالات التجارية. حيث يعكس تزايد الطلب على المنتجات البرازيلية في المنطقة الجودة الممتازة للسلع من البلاد، سواء أكانت مواد غذائية أو هندسية.